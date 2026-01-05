Políticos de direita postam vídeo do MST ameaçando EUA; Movimento diz que é falso, feito com IA

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou um vídeo reagindo ao conteúdo. Na gravação, ele pede que seus seguidores compartilhem a publicação e afirma que fará uma "vaquinha" para que integrantes do movimento possam ir aos Estados Unidos.

Políticos de direita compartilharam no último fim de semana, nos dias 3 e 4, nas redes sociais, um vídeo em que supostos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ameaçam invadir os Estados Unidos para libertar o ditador venezuelano Nicolás Maduro, preso em solo americano. Segundo o MST, o vídeo é falso e foi produzido com o uso de inteligência artificial (IA).

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), também compartilhou o vídeo e escreveu que o MST desafia o presidente norte-americano Donald Trump e "promete guerra". Já o deputado estadual baiano Leandro de Jesus (PL) publicou: "Quem topa fazer uma vaquinha para ajudar os terroristas do MST nesta 'luta'?".

O vereador paulistano Rubinho Nunes ironizou o MST ao afirmar que, quando se trata do movimento, "nunca se sabe se é real ou IA". A vereadora de Porto Alegre Mariana Lescano (Progressistas-RS) também fez comentários irônicos, dizendo que "já era" para Trump.

Procurados, os parlamentares citados não se manifestaram. O espaço segue aberto.

Em nota, o MST afirmou que repudia a disseminação de notícias falsas que circulam nas redes sociais por segmentos da direita. Segundo o movimento, o conteúdo utiliza indevidamente sua imagem, criada por inteligência artificial (IA), para distorcer suas posições e objetivos políticos. "Mais grave ainda é que esse tipo de conteúdo esteja circulando por meio de autoridades de um Estado Democrático de Direito, que deveriam combater a desinformação", afirmou o movimento.