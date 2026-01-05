Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Flávio Bolsonaro no páreo pelo Planalto, Tarcísio deve apostar na reeleição em SP

Com a consolidação do projeto presidencial da família do ex- presidente Jair Bolsonaro na pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu intensificar o foco em pautas estaduais e reduzir a exposição em temas de alcance nacional. A estratégia inclui o enfrentamento à Enel Distribuição São Paulo e um recuo no protagonismo em debates como o projeto de lei da dosimetria, aprovado pelo Congresso e que aguarda sanção presidencial.

Segundo interlocutores ligados a Tarcísio ouvidos pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o movimento busca afastar qualquer leitura de concorrência com Flávio e evitar ataques dos filhos do capitão reformado. O chamado "fogo amigo", aliás, sempre figurou entre os principais fatores de cautela de Tarcísio em relação a uma eventual disputa pelo Planalto. O chefe do Executivo paulista nunca contou com apoio unânime do clã Bolsonaro, em especial do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

O desconforto foi reforçado em episódio recente envolvendo Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Após o líder religioso afirmar preferir Tarcísio como candidato da direita à Presidência, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice, o ex-parlamentar reagiu nas redes sociais.

Na plataforma X, publicou uma sequência de imagens do governador cumprimentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em movimento interpretado como tentativa de constranger o aliado e reforçar críticas à sua postura institucional. Eduardo inclusive já chegou a dizer que Tarcísio "não é de direita".

A rusga entre os dois é anterior ao aquecimento do debate presidencial de 2026, mas se intensificou após a atuação de Eduardo nos Estados Unidos em defesa de sanções do presidente americano, Donald Trump, contra o Brasil. À época, Tarcísio chegou a afirmar ao seu entorno que o ex-deputado se tornou o "maior cabo eleitoral de Lula" e que estaria "fazendo gol contra" de forma recorrente.

Diferentemente da relação com o chamado filho "03" de Bolsonaro, o vínculo com Flávio, o "01", é descrito por aliados como mais cordial, ainda que marcado por ponderação natural.

Em aceno ao chefe do Executivo paulista, o senador tem adotado um discurso de contenção de danos e defesa da manutenção de pontes com Tarcísio. O parlamentar tem afirmado que Tarcísio é uma peça "fundamental" para a estratégia nacional da direita em 2026, ressaltando a centralidade do Estado - maior colégio eleitoral e maior PIB do País - para o sucesso do projeto presidencial.

Embora reconheça divergências, Flávio tem defendido que diferenças sejam temporariamente deixadas de lado em nome de um objetivo comum, argumentando que não é razoável tratar Tarcísio como adversário interno. A leitura de aliados é de que o senador busca preservar a força do governador no plano local, mesmo sem alinhamento integral, como forma de manter aberto um palanque estratégico para a disputa nacional.

Na avaliação de aliados, esse movimento de recuo também é ancorado em dados eleitorais que reforçam a centralidade do bolsonarismo no campo da direita. A última pesquisa Quaest sobre o tema mostra Flávio à frente de outros presidenciáveis do espectro conservador no primeiro turno de 2026, ainda que atrás de Lula. O petista lidera com 41%, Flávio mantém 23% e Tarcísio surge distante, com 10%.

O diagnóstico interno é de que o capital eleitoral permanece concentrado no bolsonarismo, o que ajuda a explicar a decisão do governador de evitar embates e reduzir protagonismo nacional. Flávio, por sua vez, tem buscado se apresentar como herdeiro desse eleitorado, ao defender uma agenda liberal centrada na redução de impostos e com foco na segurança pública, pauta do momento. Há um esforço em mostrar-se um "Bolsonaro moderado", como diz, para acalmar o mercado financeiro.

Tarcísio, inclusive, listou publicamente uma série de argumentos para afastar a hipótese de uma candidatura presidencial. Embora reconheça ser natural que um governador de São Paulo seja citado como presidenciável, dado o peso eleitoral do Estado, ele tem relativizado esse protagonismo ao lembrar que a história política brasileira oferece poucos exemplos de sucesso nessa trajetória. O chefe do Executivo paulista também tem afirmado estar confortável com esse diagnóstico e satisfeito com a função que exerce atualmente, reforçando o discurso de permanência no Estado.

Mesmo mantendo o discurso de confronto ao PT como pano de fundo, Tarcísio planeja concentrar sua agenda em pautas locais, com destaque para a revitalização do centro da capital paulista. O governador tem incluído nesse pacote a reurbanização da Favela do Moinho - tema de atrito direto com o governo Lula -, a implantação do novo Centro Administrativo e a defesa do fim da Cracolândia na sua gestão, além da defesa da privatização da Companhia de Saneamento Básico (Sabesp) e do embate com a Enel.

Em balanço da gestão em dezembro, Tarcísio voltou a afirmar que a remoção das famílias do Moinho é parte de um esforço de urbanização necessário, classificando como injustificada a resistência ao projeto e argumentando que os moradores vivem sem dignidade, sob domínio do crime organizado. No saneamento, rebateu críticas sobre aumento de tarifas, atribuindo o reajuste à reposição inflacionária e destacando a ampliação da tarifa social, financiada, segundo ele, sem prejuízo ao parceiro privado.

Já no caso da Enel, endureceu o tom ao defender a retirada da concessionária do Estado, acusando a empresa de incapacidade operacional e de apostar em uma renovação automática do contrato, o que classificou como um "deboche" com São Paulo. Ele atribuiu parte dos problemas ao Ministério de Minas e Energia, e chegou a se referir ao monitoramento do governo federal da concessão como "fracassado".

