Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gleisi chama Tarcísio de cínico após fala sobre papel do Brasil na situação da Venezuela

Gleisi chama Tarcísio de cínico após fala sobre papel do Brasil na situação da Venezuela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou há pouco o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de cínico após os comentários dele sobre o papel do Brasil na situação da Venezuela.

"Tarcísio Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados, agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos EUA à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só", declarou em postagem no X (antigo Twitter).

Em entrevista ao Estadão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse considerar um erro a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à invasão na Venezuela. Ele afirmou ainda que o Brasil deveria ter liderado um processo de transição para a democracia no país vizinho.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelos Estados Unidos na madrugada do último sábado. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem acusando Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas.

Maduro foi indiciado nos Estados Unidos por "narcoterrorismo" e outras acusações. Ontem, em uma coletiva de imprensa na Flórida, Trump chegou a afirmar que o seu governo deve administrar a Venezuela até que uma transição seja concluída.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar