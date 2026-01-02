STF terá evento para lembrar três anos dos atos golpistas de 8 de janeiro

Supremo Tribunal Federal promoverá, em Brasília, evento para relembrar os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) promove, na próxima quinta-feira, 8 de janeiro, em Brasília, evento para relembrar os atos golpistas de três anos atrás, quando milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), exigindo um golpe militar, invadiram e depredaram prédios dos poderes na capital da República. Para marcar a data, a Suprema Corte realizará o evento “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”. A programação inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário, uma roda de conversa com jornalistas e uma mesa de debate.

“Relembrar esta data, com a gravidade que o episódio merece, constitui, também, um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história”, frisou Fachin durante cerimônia que lembrou os dois anos do 8 de janeiro. Atos golpistas Logo após o resultado da eleição ser divulgada em 30 de outubro de 2022, teve início um movimento pedindo um golpe militar para impedir que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o cargo. Houve fechamento de rodovias e acampamentos golpistas foram montados em frente aos quartéis em várias cidades do país. Marcaram também a escalada de atos golpistas a implantação de uma bomba próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal, e a invasão de uma delegacia da Polícia Federal (PF) após a queima de ônibus no dia da diplomação de Lula, também em Brasília.

Após investigações sobre esses atos, o STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados próximos por tentativa de golpe de Estado e outros delitos, responsabilizando o ex-presidente por uma conspiração contra o resultado eleitoral com objetivo de permanecer no poder após a derrota em 2022. Segundo a condenação, Bolsonaro tentou convencer os comandantes militares a aderir a um golpe de Estado para anular as eleições. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e cumpre pena na superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.