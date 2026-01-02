Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba onde Filipe Martins está preso após ordem de Moraes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins, preso nesta sexta-feira, 2, em Ponta Grossa (PR), está detido na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, no município paranaense.

De acordo com a Polícia Penal do Paraná, a unidade foi inaugurada em 1986 e é destinada a presos provisórios e condenados dos sexos masculino e feminino. O nível de segurança da casa de custódia é considerado elevado pela corporação.

A cadeia pública fica no bairro Colônia Dona Luiza, em Ponta Grossa, quarta cidade mais populosa do Paraná, com 375.632 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2025.

Martins foi preso em sua residência, onde cumpria prisão domiciliar. A ordem de prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, afirmou que se trata de "mais uma prisão sem motivo" decretada pelo ministro.

Filipe Martins é o 14º condenado no âmbito da trama golpista a ser preso em alguma dependência do Estado. Dos 29 condenados pelo STF, 23 estão privados de liberdade, sendo nove em prisão domiciliar.

