Nova cúpula tomará posse do TJ-SP no próximo dia 7; tribunal conta com 17 milhões de ações

A nova cúpula da Justiça de São Paulo toma posse administrativa na próxima quarta, 7, às 14h. Serão empossados o presidente, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, o vice, desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Silvia Rocha. O grande desafio do colegiado que vai conduzir o Judiciário paulista entre 2026 e 2027 é o acervo monumental de ações em curso, 17,1 milhões, ou 26% do total de processos em andamento em todo o País. O tribunal exibe uma força de trabalho incomum, com 2,3 mil juízes e 358 desembargadores, além de 41,3 mil servidores ativos, 320 comarcas e 1.630 varas no Estado.

Em meio à montanha inigualável de ações, magistrados paulistas preveem um período mais acirrado ainda, em meio à reforma administrativa na pauta da Câmara dos Deputados. Ante a possibilidade de cortes de direitos e privilégios, a PEC 38/2025 enfrenta forte resistência de parlamentares e de setores do funcionalismo, inclusive da toga. A posse será realizada no Salão Nobre Ministro Costa Manso, no Palácio da Justiça, com transmissão ao vivo pelo canal do TJSP no YouTube (www.youtube.com/tjspoficial). Os magistrados foram eleitos em pleito realizado no dia 12 de novembro para os cargos de direção e cúpula do Poder Judiciário paulista no biênio 2026/2027. A posse administrativa marca a volta às atividades normais depois do recesso de fim de ano, período em que a Corte operou em regime de plantão.

Em fevereiro, dia 6, seguindo uma longa tradição do Judiciário paulista, será realizada a posse solene. Além dos integrantes do Conselho Superior serão empossados na quarta, 7, os desembargadores da Escola Paulista da Magistratura - Ricardo Cunha Chimenti (diretor), João Batista Amorim de Vilhena Nunes (vice-diretor), Marco Fábio Morsello e Alexandre David Malfatti (Seção de Direito Privado), Walter Rocha Barone e Tânia Mara Ahualli (Seção de Direito Público) e Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida e Luiz Fernando Vaggione (Seção de Direito Criminal), além do juiz Ricardo Dal Pizzol, como representante do 1º Grau. Eleição

O desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que no biênio 2025/26 ocupou o cargo de corregedor-geral da Justiça de São Paulo, foi eleito presidente com 261 votos, maioria absoluta do Tribunal Pleno - o atual vice, Artur Cesar Beretta da Silveira, teve 91 votos. Todos os integrantes do Conselho Superior foram eleitos em primeiro turno. Pela primeira vez em seus 151 anos, o Tribunal terá duas mulheres no colegiado de cúpula - as desembargadoras Silvia Rocha, eleita corregedora-geral, e Luciana Almeida Prado Bresciani, presidente da Seção de Direito Público. O desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, que deixará a presidência do TJ de São Paulo após dois anos, disse, na ocasião da eleição, que vai 'continuar lutando' pelas prerrogativas da magistratura na condição de membro do Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal da Associação Paulista de Magistrados.