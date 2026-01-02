Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alistamento militar de 2026 começa em todo o País; veja datas

Alistamento militar de 2026 começa em todo o País; prazo vai até o fim de junho

Jovens que completam 18 anos em 2026 devem se apresentar; mulheres podem se inscrever voluntariamente pelo segundo ano seguido
O calendário do alistamento militar para 2026 começou a valer na quinta-feira, 1º de janeiro, em todo o Brasil. O prazo para a apresentação segue aberto até 30 de junho e envolve jovens que completarão 18 anos ao longo deste ano. A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade do alistamento para homens nessa faixa etária.

Já a participação feminina ocorre de forma voluntária e chega ao segundo ano consecutivo nesses moldes, após a ampliação gradual do acesso das mulheres às atividades das Forças Armadas.

Como fazer o alistamento

O procedimento pode ser realizado de forma remota, por meio do sistema eletrônico do Exército Brasileiro. A partir desta sexta-feira, 2, também será possível fazer a inscrição presencialmente nas juntas de serviço militar espalhadas pelo País. Independentemente da forma escolhida, o prazo para o registro termina em 30 de junho.

Concluída a etapa de cadastro, o processo avança para as fases de seleção e definição dos convocados, previstas para o segundo semestre. A incorporação ou matrícula dos aprovados ocorrerá em 2027. O período inicial de serviço é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação anual, limitada a um total de oito anos, conforme critérios das instituições militares.

Locais de atendimento em Fortaleza

  • 25/044 - RUA IDELFONSO ALBANO, 2050, 2º PISO, SETOR 01 (GINASIO PAULO SARASATE) - ALDEOTA - (85) 98439 8112
  • 25/142 - AV PROF GOMES BRASIL, 555 - SALA 01, ALTOS (TERMINAL DA LAGOA NA PARANGABA) - PARANGABA - (85) 99421 2503
  • 25/143 - AV. JOVITA FEITOSA, 3090 - PARQUELANDIA - (85) 3433 2520
  • 25/144 - RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 789 (SER VI) - MESSEJANA - (85) 3488 3185
  • 25/145 - RUA IDELFONSO ALBANO, 2050, 2º PISO, SETOR 01 (GINASIO PAULO SARASATE) - ALDEOTA - (85) 98439 8112

Participação feminina

Para as mulheres que desejarem ingressar de forma voluntária, estão reservadas mais de 1,4 mil vagas no ciclo de alistamento. A maior parte das oportunidades está concentrada no Exército, que disponibiliza mil vagas. A Aeronáutica oferecerá outras 300, enquanto a Marinha contará com 157 postos.

As vagas destinadas ao público feminino estão distribuídas em 145 municípios, localizados em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No ano anterior, a procura superou amplamente o número de oportunidades disponíveis: cerca de 33 mil mulheres se candidataram a 1.465 vagas abertas em 2025, o que evidenciou a alta demanda pelo ingresso feminino voluntário no serviço militar.

Após a incorporação, os selecionados passam por formação específica e podem ser destinados a diferentes áreas, conforme a força e a função exercida. Ao fim do período de serviço, há possibilidade de desligamento ou permanência temporária, dentro dos limites previstos em lei.

