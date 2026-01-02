Alistamento militar de 2026 começa em todo o País; veja datas

Alistamento Militar 2026 inicia nesta quinta-feira; mulheres participam pelo segundo ano. / Crédito: Samuel Setubal

O calendário do alistamento militar para 2026 começou a valer na quinta-feira, 1º de janeiro, em todo o Brasil. O prazo para a apresentação segue aberto até 30 de junho e envolve jovens que completarão 18 anos ao longo deste ano. A legislação brasileira estabelece a obrigatoriedade do alistamento para homens nessa faixa etária. Já a participação feminina ocorre de forma voluntária e chega ao segundo ano consecutivo nesses moldes, após a ampliação gradual do acesso das mulheres às atividades das Forças Armadas.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Como fazer o alistamento O procedimento pode ser realizado de forma remota, por meio do sistema eletrônico do Exército Brasileiro. A partir desta sexta-feira, 2, também será possível fazer a inscrição presencialmente nas juntas de serviço militar espalhadas pelo País. Independentemente da forma escolhida, o prazo para o registro termina em 30 de junho. Concluída a etapa de cadastro, o processo avança para as fases de seleção e definição dos convocados, previstas para o segundo semestre. A incorporação ou matrícula dos aprovados ocorrerá em 2027. O período inicial de serviço é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação anual, limitada a um total de oito anos, conforme critérios das instituições militares. Para acessar o site do alistamento, clique aqui.

Locais de atendimento em Fortaleza 25/044 - RUA IDELFONSO ALBANO, 2050, 2º PISO, SETOR 01 (GINASIO PAULO SARASATE) - ALDEOTA - (85) 98439 8112

25/142 - AV PROF GOMES BRASIL, 555 - SALA 01, ALTOS (TERMINAL DA LAGOA NA PARANGABA) - PARANGABA - (85) 99421 2503

25/143 - AV. JOVITA FEITOSA, 3090 - PARQUELANDIA - (85) 3433 2520

25/144 - RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 789 (SER VI) - MESSEJANA - (85) 3488 3185

25/145 - RUA IDELFONSO ALBANO, 2050, 2º PISO, SETOR 01 (GINASIO PAULO SARASATE) - ALDEOTA - (85) 98439 8112 Participação feminina Para as mulheres que desejarem ingressar de forma voluntária, estão reservadas mais de 1,4 mil vagas no ciclo de alistamento. A maior parte das oportunidades está concentrada no Exército, que disponibiliza mil vagas. A Aeronáutica oferecerá outras 300, enquanto a Marinha contará com 157 postos. As vagas destinadas ao público feminino estão distribuídas em 145 municípios, localizados em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. No ano anterior, a procura superou amplamente o número de oportunidades disponíveis: cerca de 33 mil mulheres se candidataram a 1.465 vagas abertas em 2025, o que evidenciou a alta demanda pelo ingresso feminino voluntário no serviço militar. Após a incorporação, os selecionados passam por formação específica e podem ser destinados a diferentes áreas, conforme a força e a função exercida. Ao fim do período de serviço, há possibilidade de desligamento ou permanência temporária, dentro dos limites previstos em lei.