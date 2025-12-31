STF veta norma sobre IPVA para embarcações e aeronaves no CE

Barcos ancorados na orla de Fortaleza / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade de trechos da legislação do Ceará que previam a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para aeronaves e embarcações. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5654, de relatoria do ministro Nunes Marques, no último dia 5, em sessão virtual. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para contestar a Lei estadual 12.023/1992 que estendia o IPVA a aeronaves e embarcações e estabelecia alíquotas específicas para cada um.