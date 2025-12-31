Professor vê STF em momentos de relevância e perplexidade: 'uma ala se compôs com o Centrão'

O ano de 2025 no Supremo Tribunal Federal, marcado principalmente pelo julgamento da trama golpista e pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, representou um momento ao mesmo tempo de "relevância e perplexidade" sobre a percepção da Corte na sociedade e na comunidade jurídica.

A avaliação foi feita por Rubens Glezer, professor de Direito Constitucional da FGV Direito SP, durante entrevista à Rádio Eldorado. Para ele, a gestão do ministro Luís Roberto Barroso, agora aposentado, teve como ponto forte a "capacidade de negociação e o diálogo para a volta da normalidade institucional".