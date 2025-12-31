Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Médicos mantêm alta de Bolsonaro para amanhã, mas horário depende da PF

Médicos mantêm alta de Bolsonaro para amanhã, mas horário depende da PF

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Brasil Caiado e Cláudio Birolini, afirmaram nesta quarta-feira, 31, que a alta dele está mantida para esta quinta-feira, 1º. Segundo eles, o político apresentou melhora com os procedimentos cirúrgicos e que teve um controle maior nas crises de soluços, mesmo que estas não tenham cessado.

"Essa internação foi solicitada para que ele fizesse a cirurgia das hérnias e recebesse alta numa condição de segurança. Então amanhã ele completa sete dias dessa cirurgia e tá correndo tudo bem do ponto de vista de pós-operatório, então a gente tá mantendo essa previsão de alta pra amanhã", afirmou Birolini a jornalistas na porta do hospital DF Star, em Brasília.

A equipe médica disse que passará amanhã pela manhã para uma visita de rotina e que a alta de Bolsonaro já está agendada. Isso só mudaria em caso de alguma nova intercorrência. O horário da remoção do ex-presidente, entretanto, dependerá da Justiça.

Birolini e Caiado disseram também que os soluços do ex-presidente não cessaram mesmo com procedimento para bloquear o nervo frênico. A hipótese é que os espasmos são causados pelo sistema nervoso e serão tratados com remédios.

Os médicos declararam que o humor do ex-presidente piora muito durante as crises de soluços e que ele mesmo pediu para fazer uso de antidepressivos.

"O próprio presidente pediu para fazer uso de algum medicamento antidepressivo. Então, foi introduzido, e esse tratamento, a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias", disse Birolini.

Eles afirmaram ainda que Bolsonaro requer cuidados porque tem apneia do sono e precisar usar uma máscara especial para dormir melhor, o que pode aumentar risco de quedas. Segundo eles, ele tem estado mais comprometido com uma rotina de autocuidado para evitar novas crises de soluços e de refluxo.

Os médicos afirmaram a todo o tempo que fazem recomendações para cuidados constantes com o ex-presidente e seu quadro, mas que como isso será efetuado depende da Justiça.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar