Tarcísio: Já declarei apoio ao Flávio Bolsonaro

"Ele está dizendo o seguinte: 'olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar, quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes'", disse o chefe do Executivo paulista. "Está dando as diretrizes para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo."

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 18, que já declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República em 2026. Ao comentar o almoço que o "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve na capital paulista com empresários, Tarcísio disse que Flávio quer mostrar abertura ao diálogo com Supremo Tribunal Federal (STF) e o mercado financeiro.

Durante coletiva com jornalistas após evento de balanço anual da gestão no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio reiterou que sempre disse estar focado na reeleição sobre 2026, e que é "engraçado" porque "ninguém acreditava".

"Engraçado é porque eu venho falando isso há muito tempo, o pessoal só não acreditava. Eu dizia: 'olha, eu estou focado aqui naquilo que o cidadão de São Paulo me deu'", continuou o governador. "Por que a gente investiria num projeto que vai ficar pronto ano que vem para iniciar uma obra ano que vem que vai ficar pronta em 2030? Porque a gente tem projeto de longo prazo."

Em seguida, Tarcísio listou uma série de projetos que devem ser entregues nos próximos anos, sugerindo a intenção de que almeja um segundo mandato à frente do Executivo estadual. Ele destacou que o Túnel Santos-Guarujá (feito em parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva) deixou de ser promessa e se tornou realidade após "sua gestão tirar o projeto do papel", reiterando que sempre sustentou a viabilidade da obra.

Segundo ele, o Estado executa "o maior programa habitacional de sua história" e alcançou recorde no número de cirurgias realizadas, saltando de 700 mil para 1,4 milhão. O governador também salientou o aumento dos investimentos em infraestrutura, citando a entrega do Rodoanel e da Linha 17, além do avanço da Linha 6. Na avaliação do chefe do Executivo paulista, sua gestão conseguiu resolver problemas históricos, como a Cracolândia, e entregar obras que governos anteriores não conseguiram concluir. Basicamente, fez o que "diziam ser impossível" - slogan de sua retrospectiva anual e frase que deve marcar sua campanha em 2026.