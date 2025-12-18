Roberta Moreira Luchsinger: quem é empresária alvo da operação contra fraude no INSS

Segundo a PF, uma consultoria ligada ao Careca do INSS teria transferido R$ 1,5 milhão para uma empresa de Roberta, em cinco pagamentos sucessivos de R$ 300 mil. A empresária, que é amiga do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luís da Silva, passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça.

A herdeira e empresária Roberta Moreira Luchsinger foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira, 18, no âmbito da operação da Polícia Federal que apura novas suspeitas de desvios em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As investigações identificaram repasses do empresário Antônio Camilo Antunes - conhecido como Careca do INSS - a Roberta.

Em nota, a defesa de Roberta afirma que ela "jamais teve qualquer relação com descontos indevidos do INSS" e diz que ela foi procurada por Antônio Camilo Antunes para prestar serviços na regulação de empresas do setor de canabidiol. A defesa de Antunes não se manifestou.

Roberta Luchsinger tem cerca de 24 mil seguidores no Instagram, onde costuma publicar imagens de itens de luxo, viagens internacionais e manifestações políticas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Após a condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ela escreveu: "Hoje é um dos dias mais importantes da nossa democracia. Embora jovem, se mostrou forte. O Brasil venceu! Ditadura nunca mais".

Na biografia do perfil, Roberta utiliza a hashtag #ComLulaPelaJustiçaPeloBrasil. Em 2018, ela foi candidata a deputada estadual pelo PT, declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão à Justiça Eleitoral e ficou como suplente. Roberta é herdeira da família que fundou o Credit Suisse - seu avô é Peter Paul Arnold Luchsinger, ex-acionista do banco.

Em 2017, Roberta prometeu doar R$ 500 mil ao então ex-presidente Lula, em dinheiro e objetos de luxo. No mesmo período, ela acumulava uma dívida de R$ 232 mil em taxas condominiais do imóvel onde morava, valor referente a cerca de três anos de inadimplência. Também devia R$ 62 mil a uma loja de decoração, que acionou a Justiça para a cobrança. À época, a Justiça proibiu ela de doar dinheiro a Lula antes que efetuasse o pagamento da dívida. Procurada sobre o assunto, a defesa não retornou.