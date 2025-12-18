Roberta Luchsinger recebeu R$ 1,5 milhão de Antônio Camilo e foi alvo de operação da PF

A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, 18, para apurar novas suspeitas de desvios de aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apontou a existência de pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, para uma amiga de Fábio Luís da Silva, filho do presidente Lula. Trata-se de Roberta Luchsinger, herdeira de um banqueiro e próxima do PT. Em mensagens apreendidas pela investigação, o Careca do INSS pediu a um funcionário para pagar R$ 300 mil à empresa dela e citou que o destinatário dos valores seria "o filho do rapaz". O relatório não identifica quem é "filho do rapaz".

A PF diz que, no total, uma consultoria do Careca do INSS transferiu R$ 1,5 milhão para a empresa de Roberta, em sucessivos pagamentos de R$ 300 mil. As defesas do Careca e de Fábio Luís não se manifestaram. A defesa de Roberta Luchsinger disse que não iria comentar porque não teve acesso aos autos. Ela foi alvo de busca e apreensão e de tornozeleira eletrônica na operação deflagrada nesta quinta-feira, 18. A investigação também encontrou diálogos entre o Careca do INSS com Roberta nos quais há referências a "Fábio" e a "nosso amigo". A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça não cita Fábio Luís nominalmente.

"Ao longo da troca de mensagens, que se deu em 29/04/2025, ROBERTA complementa: 'E só para vc saber, acharam um envelope com nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão' (fl. 650). Em seguida, ANTÔNIO CAMILO responde demonstrando preocupação: 'PUTZ' (fl. 651). Na mesma data, ROBERTA envia mensagem dizendo: 'E Antônio, some com esses telefones. Joga fora'", diz trecho da investigação. Prossegue a PF: "Alguns dias depois, em 05 de maio de 2025, ROBERTA envia um áudio para ANTÔNIO CAMILO tentando tranquilizá-lo com o seguinte teor: 'na época do Fábio falaram de Friboi, de um monte de coisa o (sic) maior... igual agora com você'". Uma testemunha havia também afirmado em depoimento à Polícia Federal ter ouvido dizer que o Careca do INSS pagava uma mesada de R$ 300 mil em conjunto para Fábio Luís e Roberta Luchsinger. No depoimento, ele disse não ter provas concretas desse pagamento e sugeriu caminhos para a PF obter elementos de corroboração. Esse depoimento foi revelado pelo "Poder360" e confirmado pelo Estadão.