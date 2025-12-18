Relator da CPMI do INSS comemora operação da PF e lembra que alvos estiveram no colegiado

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) celebrou a nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira, 18, e parabenizou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e a Polícia Federal. Para Gaspar, as operações mostram que a CPMI está "no caminho certo" apesar da blindagem que ele acredita existir na comissão.

"Operações como a de hoje mostram que, apesar da blindagem, nossos apontamentos demonstram que as investigações estão no caminho certo, seguem avançando e que, mais cedo ou mais tarde, os responsáveis serão alcançados", afirmou. O relator também lembrou que alvos da operação desta quinta-feira já estiveram na mira da CPMI, como Romeu Antunes - filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS - e Éric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS André Fidelis. Ambos foram alvos de pedidos de prisão por parte do relator e foram presos nesta quinta-feira. Éric Fidelis prestou depoimento à CPMI do INSS em novembro. Ele descobriu que o pai tinha sido preso durante a oitiva. "Entre os alvos, estão pessoas e políticos já citados várias vezes durante o meu trabalho como relator na Comissão. Entre eles, já havia formalizado o pedido de oitiva do senador Weverton Rocha (PDT-MA), a fim de prestar depoimento no colegiado e esclarecer seu relacionamento com o Careca do INSS", disse.

Gaspar protocolou o requerimento para ouvir Weverton na CPMI no dia 3 de novembro, mas o pedido ainda não foi analisado pelo colegiado. "De minha parte, como relator da CPMI, continuarei trabalhando até o completo esclarecimento dos fatos e a adoção de medidas para impedir que crimes dessa natureza voltem a se repetir", afirmou Gaspar. Nessa quinta fase da Operação Sem Desconto a Polícia Federal cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão. O senador Weverton Rocha é um dos principais alvos. Ele é suspeito de ter realizado negócios com alvos investigados por desvios no INSS.