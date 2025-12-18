Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPCE recomenda fim da contratação sem concorrência de OSS no CE

Atualizado às Autor Cailana Fernandes / Especial para O POVO
Cailana Fernandes / Especial para O POVO
O Ministério Público do Ceará (MPCE), junto ao Ministério Público Federal (MPF) e à Defensoria Pública da União (DPU), emitiu recomendação conjunta na última quarta-feira, 17, para que o Governo do Ceará realize chamamento público para selecionar novas Organizações Sociais (OSS) para gerenciar e operar unidades e serviços de saúde no Estado.

A recomendação considera a ausência de editais de chamamento público para selecionar novas entidades, afrontando princípios constitucionais e que as seleções devem conciliar competividade e interesse público. Segundo os órgãos, a prática estaria levando à perpetuação de contratos com o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) sem a devida competitividade.

Segundo os órgãos, a seleção de OSS precisa ser “objetiva, impessoal e transparente” e deve conciliar competitividade. Dessa forma, eles afirmam que a ausência de processo seletivo para contratação afronta princípios constitucionais.

Recomendações

As entidades orientam que os chamamentos públicos devem ser abertos por pelo menos 90 dias; com a publicação e publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e — se houver recursos federais — no Diário Oficial da União (DOU) necessita ser assegurada por meio das Secretarias de Saúde (Sesa) e de Planejamento e Gestão (Seplag).

Também é proposto que o Governo do Estado se abstenha de celebrar ou renovar contratos sem a realização prévia de estudos técnicos, econômicos e jurídicos que justifiquem a parceria. Uma outra recomendação é a de evitar renovações ou novas contratações sem processo seletivo, exceto o tempo mínimo para novos editais.

Segundo o MPCE, a iniciativa surgiu de reuniões recentes entre MPCE, MPF, DPU, representantes da Sesa e ISGH. A recomendação foi assinada pela promotora de Justiça Ana Cláudia Uchôa, titular da 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza; pelos procuradores da República Alessander Sales e Ricardo Mendonça; e pelo defensor público federal Edilson Santana.

