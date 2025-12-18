Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF quis prisão de senador Weverton Rocha, mas pedido foi negado por Mendonça

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador Weverton Rocha (PDT-MA) no âmbito das investigações sobre o esquema dos descontos associativos, mas o requerimento foi negado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acompanhou parecer contrário do Ministério Público Federal (MPF).

O parlamentar é vice-líder do governo Lula no Senado e relator da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, e do projeto de lei que revê a Lei do Impeachment.

Segundo a Polícia Federal, Weverton Rocha é sócio oculto do esquema de descontos ilegais a aposentados. que tinha Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, como figura central.

"A segregação cautelar da liberdade dos investigados, afastando-os fisicamente dos elementos de materialidade dos crimes, revela-se como o único meio eficaz para assegurar a higidez da persecução penal e a preservação do interesse público. Apenas a prisão preventiva mostra-se capaz de garantir a efetividade da investigação, impedir interferências indevidas e assegurar que, ao final, os responsáveis estejam sujeitos às consequências da sentença, tutelando-se, assim, a própria regularidade do processo penal", argumentou a PF.

O ministro frisou que prender um parlamentar é medida que exige "extrema cautela". "A decisão judicial que determina a prisão de um parlamentar acarreta efeitos drásticos em uma república, notadamente por inviabilizar o pleno exercício do mandato parlamentar. Por mais que seja possível citada medida, cuida-se de provimento judicial que exige extrema cautela", disse Mendonça.

No parecer, o MPF afirmou que as provas são "ainda não consolidadas" e que não ficou demonstrado "vínculo direto entre o parlamentar e a execução das condutas ilícitas, nem recebimento de valores ilícitos".

"Não se afirma inexistência de eventual prática ilícita, mas que, neste momento, os elementos disponíveis são frágeis para sustentá-la", ponderou o MPF.

INSS

