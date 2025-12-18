Nº 2 da Previdência recebeu R$ 250 mil em espécie de esquema de descontos ilegais

No total, foram três aportes. O primeiro, de R$ 99,9 mil, foi feito por Eduardo. Depois, em novembro de 2023, o próprio Aldroado, fez um de R$ 100 mil na sua conta. O último partiu novamente do filho, que depositou R$ 50 mil.

Preso nesta quinta-feira, 18, o agora ex-secretário-executivo do Ministério da Previdência Adroaldo Portal recebeu R$ 250 mil em espécie entre outubro de 2023 e janeiro do ano passado. Parte dos depósitos foi efetuada pelo seu filho, Eduardo Portal, assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Adroaldo é apontado pela Polícia Federal como um dos intermediários que recebia valores oriundos do esquema de descontos associativos ilegais em nome de Weverton. Antes de ocupar cargos na pasta, em que também foi secretário do Regime Geral de Previdência, foi assessor do parlamentar.

Ele ainda fez um repasse de R$ 18 mil para Vanessa Barramacher Tocantins, chefe de gabinete no Ministério da Previdência, e que também foi auxiliar de Weverton.

A polícia Federal aponta para a atuação do senador Weverton Rocha (PDT-MA) como "sócio oculto" do esquema de descontos associativos ilegais a aposentados do INSS. Ele teria recebido, por meio de intermediários, recursos amealhados pela organização criminosa.

Adroaldo e Eduardo seriam duas dessas figuras que representariam o parlamentar no esquema e garantiriam sustentação política à organização criminosa.