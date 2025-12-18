Ministro da Previdência diz que governo não sabia sobre envolvimento do nº 2 na fraude do INSS

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o governo Lula não tinha conhecimento sobre envolvimento do número dois da pasta, Adroaldo Portal, no esquema de fraudes nas aposentadorias do INSS. Adroaldo foi preso nesta manhã.

Segundo o ministro, o secretário-executivo foi exonerado logo após a nova fase da Operação Sem Desconto deflagrada nesta manhã. "Não tínhamos qualquer informação", disse Wolney, ao ser questionado se o governo sabia da eventual participação de Adroaldo no esquema.