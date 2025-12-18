Lula vai passar Natal em São Paulo com filhos e Ano Novo em praia privativa do Rio
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 18, que irá passar o Natal com os filhos e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo (SP). Já na virada do ano, o presidente estará na Restinga da Marambaia, no Rio, onde há uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas.
Em 2023, o presidente passou o feriado natalino em Brasília e o Réveillon na Restinga da Marambaia. No ano passado, Lula e Janja celebraram as festas de final de ano na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência, em Brasília. Na época, o presidente estava se recuperando de um acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada.