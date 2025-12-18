Lula diz que Trump virou 'amigo' e que 2 homens de 80 anos não tem por que brigar

"Vocês percebem que eu tenho motivo de sobra de estar feliz. Todos vocês pensaram que eu iria entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo", afirmou o presidente brasileiro.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora é seu "amigo". As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.

Lula continuou: "Com um pouco de conversa, dois homens de 80 anos de idade não têm por que brigar."

O presidente acrescentou: "Então, nós estamos conversando direitinho. Vocês podem ficar certos de que tudo vai se acertar, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba, sem nenhum navio bloqueando a costa brasileira."

Lula também relatou ter dito a Trump que "o poder da palavra é mais forte do que qualquer arma que vocês possam ter, é só saber utilizá-lo".