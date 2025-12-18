Lula diz estar tranquilo para a campanha eleitoral de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 18, que está "tranquilo" para a campanha eleitoral de 2026 por ter "tranquilidade" com relação às entregas de sua gestão. O chefe do Executivo chegou a fazer um paralelo entre futebol e as eleições para reforçar que está confiante para a corrida eleitoral do ano que vem.

"A campanha é uma coisa muito tensa. É muito tensa. É que nem bater pênalti. Só que os meus adversários são que nem o jogador do Flamengo. Vão errar. E eu sou o comando do time. Vou marcar. Porque eu tenho tanta tranquilidade do que aconteceu nesse País. Eu tenho tanta tranquilidade da nossa relação externa. Eu tenho tanta tranquilidade da nossa economia e da política de inclusão social que nós fizemos, da questão climática, da tensão energética, que não existe um tema que eu não esteja tranquilo para debater com quem quer que seja. Então, sabe, eu acho que nós estamos muito tranquilos e aqui no Brasil a extrema-direita não voltará mais a governar", apontou.