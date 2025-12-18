Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na 3ª, segundo Secom

O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, deve assumir o comando do Ministério do Turismo na próxima terça-feira, 23. Ainda não se sabe se será feita uma cerimônia aberta no Palácio do Planalto ou um ato de nomeação mais discreto no gabinete da Presidência.

Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB). Ele foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.