Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na 3ª, segundo Secom

Gustavo Feliciano deve assumir Ministério do Turismo na 3ª, segundo Secom

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, deve assumir o comando do Ministério do Turismo na próxima terça-feira, 23. Ainda não se sabe se será feita uma cerimônia aberta no Palácio do Planalto ou um ato de nomeação mais discreto no gabinete da Presidência.

Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB). Ele foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele foi escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.

Motta e Damião Feliciano estiveram presentes na reunião com Lula nesta quinta-feira, 18. Também estava no Planalto o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar