Gostaria que Haddad fosse candidato em 2026, diz Lula a jornalistas

"Vocês sabem que o Haddad tem maioridade e tem biografia para decidir o que ele quer fazer. Se você me perguntar se eu gostaria que ele fosse candidato, eu gostaria. O que eu não sei, eu preciso perguntar para ele. É impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Acho que nem eu, nem a Ana Estela iríamos gostar", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 18, que gostaria que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fosse candidato no ano que vem. Afirmou novamente que tem convicção de que o governo vai ganhar as eleições. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

O presidente disse que reunirá os ministros que pretendem ser candidatos no início do ano que vem para discutir o fato, mas que não impedirá ninguém de sair. Nas suas contas, seriam cerca de 18 ministros disputando as eleições.

"Quando começar o ano, eu vou chamar muitos ministros que vão sair para ser candidatos e eu vou então decidir com eles o que eles vão fazer da vida. Eu sei que tem uma enxurrada de ministros que vai sair, eu acho que pelo menos 18 devem sair. Eu acho que devem sair, não vou impedir ninguém de sair, vou apenas torcer", declarou.

Lula disse que terá conversas específicas com Haddad e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Na opinião do petista, o governo precisa ter nomes fortes para o governo de São Paulo e para o Senado por aquele Estado. Afirmou ver chances reais de ganhar ambas as disputas. As definições devem sair em março apenas.

O presidente disse que o ano de 2026 deve ser "tranquilo" do ponto de vista da governança, com a política mais "nervosa". Repetiu que gostava quando os adversários eram do PSDB, porque não tinha briga para além das eleições, mas declarou ter convicção de que o governo vai ganhar o pleito.