Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Bolsonaro pede autorização ao STF para sessões de fisioterapia

Defesa de Bolsonaro pede autorização ao STF para sessões de fisioterapia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira, 17, autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-chefe do Executivo seja atendido por um fisioterapeuta na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Segundo os advogados, o pedido atende a recomendação do médico particular de Bolsonaro para sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. O objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural.

"A defesa indica, para fins de organização administrativa e observância às normas internas da Superintendência da Polícia Federal, que o atendimento fisioterapêutico seja realizado uma vez por dia, em dias úteis, durante o horário padrão de funcionamento da Superintendência, de modo a conferir organização e previsibilidade, bem como a continuidade do tratamento recomendado", afirmaram os advogados.

Nesta quarta-feira, Bolsonaro passou por uma perícia médica para avaliar seu estado de saúde. O despacho que determinou o procedimento foi publicado na segunda-feira, 15, pelo ministro Alexandre de Moraes.

A decisão registrou que, no exame médico realizado durante o cumprimento do mandado de prisão, em 22 de novembro, não houve indicação de qualquer condição que justificasse a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Antes de definir a data da perícia, o ministro já havia autorizado a realização de exames nas dependências da Superintendência da PF. Moraes determinou, nesta segunda-feira, o envio de cópia de todos os exames e laudos aos peritos responsáveis pela avaliação.

A defesa do ex-presidente pediu ao STF, também na segunda-feira, autorização para a realização de cirurgia e a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de agravamento do quadro de saúde.

Os advogados sustentam que exames recentes indicariam a necessidade de uma intervenção cirúrgica e que o tratamento não poderia ser feito em regime fechado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Bolsonaro STF

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar