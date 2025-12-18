Defesa de Bolsonaro pede autorização ao STF para sessões de fisioterapia

Segundo os advogados, o pedido atende a recomendação do médico particular de Bolsonaro para sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. O objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira, 17, autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-chefe do Executivo seja atendido por um fisioterapeuta na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

"A defesa indica, para fins de organização administrativa e observância às normas internas da Superintendência da Polícia Federal, que o atendimento fisioterapêutico seja realizado uma vez por dia, em dias úteis, durante o horário padrão de funcionamento da Superintendência, de modo a conferir organização e previsibilidade, bem como a continuidade do tratamento recomendado", afirmaram os advogados.

Nesta quarta-feira, Bolsonaro passou por uma perícia médica para avaliar seu estado de saúde. O despacho que determinou o procedimento foi publicado na segunda-feira, 15, pelo ministro Alexandre de Moraes.

A decisão registrou que, no exame médico realizado durante o cumprimento do mandado de prisão, em 22 de novembro, não houve indicação de qualquer condição que justificasse a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Antes de definir a data da perícia, o ministro já havia autorizado a realização de exames nas dependências da Superintendência da PF. Moraes determinou, nesta segunda-feira, o envio de cópia de todos os exames e laudos aos peritos responsáveis pela avaliação.