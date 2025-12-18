CCJ aprova projeto que proíbe domiciliar em substituição à preventiva para líderes de facções

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 16, um projeto de lei que proíbe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para pessoas que liderem organizações criminosas estruturadas, integrem milícias privadas ou representem alto risco à sociedade. A única exceção prevista é para casos em que uma junta médica oficial ateste, simultaneamente, que a pessoa presa está gravemente doente e que o sistema prisional não tem condições de oferecer o tratamento necessário.

Na justificativa do projeto, o autor, deputado Coronel Assis (União-MT), afirma que a legislação atual permite a conversão da prisão preventiva em domiciliar em situações humanitárias, como doença grave ou idade avançada. Segundo ele, porém, não há uma vedação clara para casos envolvendo criminosos de alta periculosidade. "Não há uma vedação expressa para casos que envolvam criminosos de alta periculosidade, o que gera decisões controvertidas e coloca em risco a ordem pública e a credibilidade da Justiça", justifica o parlamentar. A comissão seguiu o parecer do relator, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que comemorou a aprovação e afirmou que o momento do País exige maior rigor na punição desse tipo de crime. "Para evitar a impunidade, há necessidade de reduzirmos os benefícios penais para criminosos, especialmente os de alta periculosidade. Esse projeto está em conformidade com o cenário atual, em que temos visto atuação violenta de criminosos, especialmente no Rio de Janeiro. A Câmara tem se posicionado para punir esses tipos de criminosos, que impõem terror à sociedade", afirmou.