CCJ aprova PL que autoriza convocar PMs e bombeiros da reserva

CCJ da Câmara aprovou PL que permite a convocação de policiais militares e bombeiros da reserva remunerada para o serviço ativo. / Crédito: Samuel Setubal

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira, 16, um projeto de lei que permite a convocação de policiais militares e bombeiros da reserva remunerada para o serviço ativo em atividades específicas. O relator na CCJ, deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), recomendou a aprovação de versão da então Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público para o Projeto de Lei 5045/05, do Senado. Como o texto original foi alterado pelos deputados, o projeto deverá retornar para análise dos senadores. Para virar lei, o texto tem de ser aprovado em ambas as Casas.

A proposta aprovada estabelece situações para eventual retorno: convocação compulsória, em casos de grave perturbação da ordem ou iminência de surto

designação voluntária para funções de assessoramento, administrativas, segurança de dignitários ou defesa civil. Segundo o projeto, a convocação compulsória terá prazo determinado (máximo de três meses, com possibilidade de prorrogação) e será voltada para funções operacionais especiais e apenas mediante as situações citadas acima. O total de militares convocados não poderá exceder 30% dos militares ativos e ficarão excluídos da possibilidade de retorno os que estiverem inativos há mais de cinco anos. A matéria também garante que o militar receberá remuneração conforme regulamentação do ente federativo, sem ocupar vaga nos quadros de promoção da ativa, exceto em casos de bravura ou post-mortem, situação em que o militar pode avançar de patente após o falecimento se a causa da morte foi em serviço ou por doenças/acidentes relacionados ao trabalho. Tramitação do PL O substitutivo da Comissão de Trabalho, legitimado pela CCJ, altera o Decreto-Lei 667/69, que versa sobre PMs e bombeiros. De acordo com o relator, deputado Defensor Stélio Dener, a atualização pretende alinhar legislação mais antiga, porém ainda vigente, às regras da atual Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.