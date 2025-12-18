Bolsonaro vai depor à PF sobre origem de objetos e documentos encontrados em cofres no Alvorada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 18, a Polícia Federal a tomar depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre documentos pessoais dele e itens encontrados em dois cofres do Palácio do Alvorada.

A decisão não detalha quais são esses objetos. De acordo como documento, a Polícia Federal abriu os cofres no dia 25 de junho de 2025 após ser acionada pela Presidência da República.