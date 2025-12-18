Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ainda não estamos mostrando tudo que estamos fazendo, diz Lula sobre pesquisas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, talvez, o governo não esteja mostrando o que deveria para que isso tenha reflexo nas pesquisas de aprovação. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.

"Não é que as pesquisas não estão conseguindo captar, eu não sei as perguntas que eles fazem, então eu não sei. O que eu posso dizer e afirmar é que nós talvez não estejamos mostrando o que nós temos que mostrar. Eu acho que nós ainda não estamos mostrando aquilo que nós somos capazes de fazer". afirmou.

Lula disse que, na quarta-feira, 17, durante reunião ministerial, muitos ministros não sabiam de tudo que foi apresentado por Rui Costa e Fernando Haddad. Segundo ele, a dificuldade de seu governo é que "tem muito para mostrar" e não é uma administração de política única como foi o real com FHC e os genéricos de José Serra.

Na terça-feira, 16, pesquisa Genial/Quaest mostrou que Lula é aprovado por 48% dos brasileiros e desaprovado por 49%. O cenário é de estabilidade em relação ao mês anterior, quando Lula era aprovado por 47% dos entrevistados e desaprovado por 50%.

Em agosto deste ano, 51% desaprovavam o governo, enquanto 46% aprovavam. Em outubro, essa curva se aproximou: 49% desaprovavam e 48% aprovavam.

