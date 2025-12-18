Ainda não estamos mostrando tudo que estamos fazendo, diz Lula sobre pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, talvez, o governo não esteja mostrando o que deveria para que isso tenha reflexo nas pesquisas de aprovação. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.

"Não é que as pesquisas não estão conseguindo captar, eu não sei as perguntas que eles fazem, então eu não sei. O que eu posso dizer e afirmar é que nós talvez não estejamos mostrando o que nós temos que mostrar. Eu acho que nós ainda não estamos mostrando aquilo que nós somos capazes de fazer". afirmou.