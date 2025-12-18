Ainda não estamos mostrando tudo que estamos fazendo, diz Lula sobre pesquisas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, talvez, o governo não esteja mostrando o que deveria para que isso tenha reflexo nas pesquisas de aprovação. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.
"Não é que as pesquisas não estão conseguindo captar, eu não sei as perguntas que eles fazem, então eu não sei. O que eu posso dizer e afirmar é que nós talvez não estejamos mostrando o que nós temos que mostrar. Eu acho que nós ainda não estamos mostrando aquilo que nós somos capazes de fazer". afirmou.
Lula disse que, na quarta-feira, 17, durante reunião ministerial, muitos ministros não sabiam de tudo que foi apresentado por Rui Costa e Fernando Haddad. Segundo ele, a dificuldade de seu governo é que "tem muito para mostrar" e não é uma administração de política única como foi o real com FHC e os genéricos de José Serra.
Na terça-feira, 16, pesquisa Genial/Quaest mostrou que Lula é aprovado por 48% dos brasileiros e desaprovado por 49%. O cenário é de estabilidade em relação ao mês anterior, quando Lula era aprovado por 47% dos entrevistados e desaprovado por 50%.
Em agosto deste ano, 51% desaprovavam o governo, enquanto 46% aprovavam. Em outubro, essa curva se aproximou: 49% desaprovavam e 48% aprovavam.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente