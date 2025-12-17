Saída de Celso Sabino é a 14ª troca no governo Lula; veja as mudanças de ministros

Ao demitir o ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta quarta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou para 14 as trocas no primeiro escalão desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023, em meio a uma tentativa de recomposição da base no Congresso. Esta é a segunda troca no comando do Ministério do Turismo desde o começo do atual governo. O ex-ministro foi expulso do União Brasil por descumprir a orientação da legenda de deixar a Esplanada.

Para o lugar de Sabino, Lula escolheu o ex-secretário de Turismo da Paraíba Gustavo Damião, filho do deputado Damião Feliciano (União-PB). Somente neste terceiro ano de mandato, esta é a oitava troca na Esplanada dos Ministérios. Antes do Turismo, houve mudanças nas pastas: Secretaria-Geral da Presidência, Previdência, Mulheres, Saúde, Secretaria de Relações Institucionais, Ministério das Comunicações e Secretaria de Comunicação Social. Veja as trocas no primeiro escalão Abril de 2023 - Gonçalves Dias deixa o GSI após o 8 de Janeiro

Primeiro ministro a cair no governo Lula 3, o general Gonçalves Dias deixou o Gabinete de Segurança Institucional após a divulgação de vídeos que mostraram sua postura passiva durante a invasão do Palácio do Planalto. O cargo foi ocupado interinamente por Ricardo Cappelli e, desde maio de 2023, é chefiado pelo general Marcos Amaro dos Santos. Julho de 2023 - Daniela Carneiro sai do Turismo Para agradar ao Centrão, Lula substituiu Daniela Carneiro por Celso Sabino, atendendo a uma demanda do União Brasil, que se dizia sub-representado no governo. Ela não era considerada da cota partidária.

Setembro de 2023 - Ana Moser deixa o Esporte Em uma minirreforma ministerial, Ana Moser foi substituída por André Fufuca, em movimento para atrair PP à base governista. Setembro de 2023 - Márcio França muda de pasta

Márcio França deixou Portos e Aeroportos e assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo. O comando da antiga pasta passou para Silvio Costa Filho, também em tentativa de agradar ao Republicanos. Janeiro de 2024 - Lewandowski assume a Justiça Ricardo Lewandowski substituiu Flávio Dino, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha reforçou a relação de confiança pessoal entre Lula e o ex-ministro do STF.