Reunião de líderes desta quarta (17) foi transferida para as 17h, diz presidente da Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na madrugada desta quarta-feira, 17, que a reunião de líderes da Casa que estava marcada para às 8h30 foi transferida para a tarde. O encontro vai ocorrer às 17h. Também foi convocada sessão deliberativa da Casa, com pauta ainda a ser definida. Na segunda-feira, 15, o presidente sinalizou que nesta quarta a Casa poderia votar pautas reivindicadas pelos líderes partidários.

