Pablo Marçal declara apoio a Flávio: 'É o Bolsonaro que a gente sempre quis'

"Não querendo magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis", disse Pablo Marçal, ao pedir aplausos para o senador, completando:

O empresário, ex-coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal afirmou nesta quarta-feira, 13, em encontro com Flávio Bolsonaro, que irá "para guerra" junto com o senador, que é pré-candidato à Presidência. Os dois se encontraram em São Paulo em um evento promovido por Marçal.

"Flávio, as portas estão abertas por você. Vamos para a guerra juntos. Eu acredito verdadeiramente nesse coração aqui (apontando para Flávio). Esse coração aqui vai fazer diferente do que todo mundo fez. E se você tiver tomando pancada, nós vamos tomar juntos."

Em sua fala, Flávio Bolsonaro afirmou que a empreitada à Presidência é "uma guerra espiritual", pediu proteção divina e pediu que a plateia recitasse com ele mensagens de teor religioso.

Ao longo da campanha à Prefeitura de São Paulo, em 2024, Pablo Marçal chegou a ter atritos públicos com a família Bolsonaro, que oficialmente apoiava o prefeito Ricardo Nunes na disputa.

Mais cedo, Flávio Bolsonaro se encontrou com um grupo de cerca de 20 empresários e reforçou que sua candidatura é para valer. Na conversa, mencionou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como referência para suas políticas de segurança pública caso venha a se eleger durante um almoço com empresários em São Paulo nesta quarta-feira, 17.