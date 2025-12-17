Ministro do Turismo diz que sua demissão serve para Lula ter governabilidade no Congresso

Celso Sabino, exonerado do ministério do Turismo nesta quarta-feira, 17, disse que a sua saída da pasta servirá para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter governabilidade no Congresso Nacional e que agora atuará em como cabo eleitoral do chefe do Executivo no Estado e pela própria pré-candidatura ao Senado. "Imagino que o partido deva ter suas razões para ter tomado essa decisões e deve ter suas razões para se aproximar do governo. O que importa é o governo ter governabilidade", afirmou. "Atendendo esse chamado do presidente Lula, devo seguir nesse projeto, que é uma cadeira no Senado Federal da República para representar o Estado do Pará."

Sabino afirmou já conduzia conversas sobre a sua saída do ministério do Turismo com Lula dias antes. Apesar do rompimento do União Brasil com o Palácio do Planalto, pouco menos da metade da bancada de 59 deputados ainda votam com o governo na Câmara. Foi esse grupo pediu a troca de Sabino para continuar aprovando os projetos de interesse da gestão Lula. O ex-secretário de Turismo da Paraíba Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), será o novo ministro. Feliciano é aliado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Sabino foi expulso do União Brasil na semana passada. A decisão foi tomada porque Sabino desobedeceu à ordem para entregar o cargo depois que a cúpula do partido decidiu romper com o governo Lula.