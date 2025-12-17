Ministro Antonio Carlos Ferreira é eleito corregedor-geral da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeu, na noite de terça-feira, 16, o ministro Antonio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como corregedor-geral da Justiça Eleitoral nas eleições de 2026. A posse está marcada para esta quinta-feira, 18, às 10h, em sessão solene no plenário do TSE. Ele sucede à ministra Isabel Gallotti, cujo biênio terminou em 21 de novembro. A votação ocorreu em urna eletrônica. O resultado, anunciado pela ministra Estela Aranha, foi de seis a um para Ferreira, o mais antigo representante do STJ no TSE.

O cargo de corregedor-geral é exercido por ministro ou ministra efetiva do STJ, conforme a ordem de antiguidade no TSE. À Corregedoria-Geral cabe fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais em todo o País e orientar procedimentos das corregedorias regionais e dos cartórios eleitorais. A unidade também gerencia o cadastro eleitoral, que reúne dados biográficos e biométricos de eleitoras e eleitores e administra os serviços ligados a essas informações. Composição e mandatos no TSE O TSE tem sete membros: três ministros do STF, dois do STJ e dois advogados de notável saber jurídico, indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Há também ministros substitutos, em número igual e nas mesmas categorias.