Malafaia critica decisão de Bolsonaro de indicar Flávio à presidência: 'Comigo não cola'

O pastor Silas Malafaia criticou a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato do bolsonarismo à Presidência da República em 2026. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das principais lideranças evangélicas do País, Malafaia defendeu uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice. Em entrevista ao portal Metrópoles, o pastor afirmou que Jair Bolsonaro estava "debilitado emocionalmente" quando tomou a decisão de apoiar o filho.

"Como é que o filho de Bolsonaro, após uma conversa particular, em um momento emocional de Bolsonaro, chega aqui e diz: 'meu pai diz que sou eu e acabou'? Não, comigo não cola. Não é assim", disse. Malafaia reconheceu que Flávio Bolsonaro tem competência, mas avaliou que lhe falta musculatura política para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma disputa presidencial. Segundo o pastor, uma chapa mais combativa e com maior potencial eleitoral seria formada por Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro. "A rejeição de Flávio é a mesma de Bolsonaro e a de Lula, que também é grande. A de Tarcísio é bem mais baixa, e rejeição é importante. Na minha percepção, é como se o povo dissesse: 'nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente'", afirmou. Ao defender Michelle Bolsonaro como vice, Malafaia disse que a ex-primeira-dama representa mulheres, a direita, o eleitorado evangélico e nordestinos, destacando que ela é filha de pais naturais da região.

Flávio tem mesma rejeição de Bolsonaro e índice é maior que o de Lula Flávio Bolsonaro tem os mesmos 60% de rejeição do que o pai, de acordo com levantamento da Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O índice é superior ao de Lula, que registra 54%. A pesquisa também aponta que a maioria dos eleitores brasileiros, 54%, avalia que o ex-presidente errou ao indicar seu filho como substituto na eleição presidencial de 2026. Para 36%, a escolha foi acertada, enquanto 10% não souberam ou não responderam.