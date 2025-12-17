Lula pede que ministros liguem para senadores no Natal e peçam votos em Messias

"Quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar (no Natal) e pedir voto para Messias", afirmou o presidente na última reunião ministerial do ano, nesta quarta-feira, 17, realizada na Granja do Torto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos ministros que aproveitem o Natal para ajudar na campanha do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado por ele para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha de Messias, que é evangélico, enfrenta resistências no Senado.

Lula classificou Messias como "um grande advogado". "A indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal", argumentou, em recado para senadores que dizem ser contrários à indicação de Messias por considerá-lo muito ligado do PT.

A escolha do advogado-geral da União para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no STF irritou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Ele defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a cadeira de Barroso.

Lula anunciou a escolha de Messias sem falar com Alcolumbre. Irritado, o presidente do Senado marcou a sabatina do advogado-geral da União na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para o dia 10. Aliados de Alcolumbre sustentam que ele fez isso para não dar tempo de Messias conquistar votos. O senador nega.

Para ter o nome aprovado como ministro do STF, o indicado pelo presidente precisa ter o nome aprovado não apenas na sabatina da CCJ como no plenário do Senado, onde necessita do apoio de no mínimo 41 dos 81 senadores.