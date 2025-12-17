Lula anuncia saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo

O presidente Lula anunciou a saída do ministro do Turismo, Celso Sabino (sem partido), no início da tarde desta quarta-feira, 17. Sabino foi expulso do União Brasil, no último dia 8, após se recusar a sair do governo. O partido anunciou rompimento com o governo Lula em setembro, pedindo que filiados deixassem os cargos no governo.

Mesmo fora do governo, a sigla pediu o cargo do ministro a Lula, e anunciou Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB) como substituto.