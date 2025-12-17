Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula anuncia saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo

União Brasil havia expulsado Sabino por permanecer no governo Lula, contrariando ordens da direção nacional do partido
O presidente Lula anunciou a saída do ministro do Turismo, Celso Sabino (sem partido), no início da tarde desta quarta-feira, 17. Sabino foi expulso do União Brasil, no último dia 8, após se recusar a sair do governo. O partido anunciou rompimento com o governo Lula em setembro, pedindo que filiados deixassem os cargos no governo.

Mesmo fora do governo, a sigla pediu o cargo do ministro a Lula, e anunciou Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB) como substituto.

Matéria em atualização

