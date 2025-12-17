Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio brasileiro

Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio brasileiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 17, que as música gospel será declarada como patrimônio cultural brasileiro. Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana.O anúncio foi feito durante reunião ministerial - que tem tom eleitoral.

Esse não é o primeiro aceno do presidente aos evangélicos, grupo que nas pesquisas manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, Lula participou de ato em que sancionou projeto criando o dia nacional da música gospel. A cerimônia teve participação de religiosos no Planalto.

Na reunião desta quarta-feira, Lula brincou com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal ao anunciar a medida sobre a música gospel.

"Na semana que vêm, além de ser ministro do STF, você vai poder cantar música gospel dentro do Palácio do Planalto", disse Lula.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

LULA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar