Lula acena para evangélicos e anuncia que música gospel será patrimônio brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 17, que as música gospel será declarada como patrimônio cultural brasileiro. Segundo o petista, a medida será formalizada na próxima semana.O anúncio foi feito durante reunião ministerial - que tem tom eleitoral.

Esse não é o primeiro aceno do presidente aos evangélicos, grupo que nas pesquisas manifesta apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, Lula participou de ato em que sancionou projeto criando o dia nacional da música gospel. A cerimônia teve participação de religiosos no Planalto.