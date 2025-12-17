Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Helder Barbalho lidera disputa pelo Senado no Pará, aponta Paraná Pesquisas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera com folga a disputa pelo Senado em 2026 em todos os cenários testados. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o emedebista aparece com 50,8% das intenções de voto no cenário estimulado com mais nomes testados.

A disputa pela segunda vaga está mais acirrada, com pelo deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) na frente, com 32,2%, seguido do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), que soma 22,2%.

Em um segundo cenário testado, sem o delegado Éder Mauro, Celso Sabino entraria na segunda vaga, com 31,4% das intenções mas em disputa acirrada com o senador Zequinha Marinho (Podemos), com 26,1%. Neste cenário, Helder Barbalho isola-se com 55,9% das intenções.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, 84% dos eleitores afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Nesse recorte, Helder Barbalho é o nome mais citado, com 5,8%, à frente de Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%)

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025, com 1.505 eleitores em 60 municípios do Pará. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.

Confira os resultados na íntegra:

Intenção de voto - Senador (estimulada)

(Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos)

Cenário 1

Helder Barbalho: 50,8%

Delegado Eder Mauro: 32,2%

Celso Sabino: 22,2%

Zequinha Marinho: 18,7%

Paulo Rocha: 17,5%

Simão Jatene: 15,1%

Chicão: 7,0%

Nenhum / Branco / Nulo: 6,1%

Não sabe / não opinou: 3,9%

Cenário 2

Helder Barbalho: 55,9%

Celso Sabino: 31,4%

Zequinha Marinho: 26,1%

Chicão: 12,6%

Rogério Barra: 11,7%

Nenhum / Branco / Nulo: 11,1%

Não sabe / não opinou: 5,0%

Intenção de voto - Senador (espontânea)

Pergunta: "Se as eleições para Senador do Estado do Pará fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?"

Não sabe / não opinou: 84,0%

Nenhum / Branco / Nulo: 5,0%

Helder Barbalho: 5,8%

Delegado Eder Mauro: 1,6%

Celso Sabino: 1,0%

Zequinha Marinho: 0,7%

Paulo Rocha: 0,5%

Chicão: 0,1%

Marinor Brito: 0,1%

Mario Couto: 0,1%

Simão Jatene: 0,1%

Outros candidatos citados: 0,9%

