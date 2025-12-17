Helder Barbalho lidera disputa pelo Senado no Pará, aponta Paraná Pesquisas
O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera com folga a disputa pelo Senado em 2026 em todos os cenários testados. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o emedebista aparece com 50,8% das intenções de voto no cenário estimulado com mais nomes testados.
A disputa pela segunda vaga está mais acirrada, com pelo deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) na frente, com 32,2%, seguido do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), que soma 22,2%.
Em um segundo cenário testado, sem o delegado Éder Mauro, Celso Sabino entraria na segunda vaga, com 31,4% das intenções mas em disputa acirrada com o senador Zequinha Marinho (Podemos), com 26,1%. Neste cenário, Helder Barbalho isola-se com 55,9% das intenções.
Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, 84% dos eleitores afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Nesse recorte, Helder Barbalho é o nome mais citado, com 5,8%, à frente de Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%)
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025, com 1.505 eleitores em 60 municípios do Pará. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.
Confira os resultados na íntegra:
Intenção de voto - Senador (estimulada)
(Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos)
Cenário 1
Helder Barbalho: 50,8%
Delegado Eder Mauro: 32,2%
Celso Sabino: 22,2%
Zequinha Marinho: 18,7%
Paulo Rocha: 17,5%
Simão Jatene: 15,1%
Chicão: 7,0%
Nenhum / Branco / Nulo: 6,1%
Não sabe / não opinou: 3,9%
Cenário 2
Helder Barbalho: 55,9%
Celso Sabino: 31,4%
Zequinha Marinho: 26,1%
Chicão: 12,6%
Rogério Barra: 11,7%
Nenhum / Branco / Nulo: 11,1%
Não sabe / não opinou: 5,0%
Intenção de voto - Senador (espontânea)
Pergunta: "Se as eleições para Senador do Estado do Pará fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?"
Não sabe / não opinou: 84,0%
Nenhum / Branco / Nulo: 5,0%
Helder Barbalho: 5,8%
Delegado Eder Mauro: 1,6%
Celso Sabino: 1,0%
Zequinha Marinho: 0,7%
Paulo Rocha: 0,5%
Chicão: 0,1%
Marinor Brito: 0,1%
Mario Couto: 0,1%
Simão Jatene: 0,1%
Outros candidatos citados: 0,9%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente