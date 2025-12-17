Helder Barbalho lidera disputa pelo Senado no Pará, aponta Paraná Pesquisas

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera com folga a disputa pelo Senado em 2026 em todos os cenários testados. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o emedebista aparece com 50,8% das intenções de voto no cenário estimulado com mais nomes testados. A disputa pela segunda vaga está mais acirrada, com pelo deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) na frente, com 32,2%, seguido do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), que soma 22,2%.

Em um segundo cenário testado, sem o delegado Éder Mauro, Celso Sabino entraria na segunda vaga, com 31,4% das intenções mas em disputa acirrada com o senador Zequinha Marinho (Podemos), com 26,1%. Neste cenário, Helder Barbalho isola-se com 55,9% das intenções. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, 84% dos eleitores afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Nesse recorte, Helder Barbalho é o nome mais citado, com 5,8%, à frente de Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%) A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025, com 1.505 eleitores em 60 municípios do Pará. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais. Confira os resultados na íntegra:

Intenção de voto - Senador (estimulada) (Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos) Cenário 1

Helder Barbalho: 50,8% Delegado Eder Mauro: 32,2% Celso Sabino: 22,2%

Zequinha Marinho: 18,7% Paulo Rocha: 17,5% Simão Jatene: 15,1%