Governador de SC critica PEC da Segurança e diz que há 'excesso de leis' no Brasil

"Acho que a gente tem excesso de PEC, excesso de leis. O governo federal precisa verdadeiramente apoiar os Estados com recursos e fazer o que é da obrigação do governo federal, não criar mais dificuldades", disse.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), criticou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública de autoria do governo federal, e afirmou que há, no Brasil, um "excesso de leis", durante sessão da CPI do Crime Organizado desta quarta-feira, 17.

Além de criticar a PEC, Mello afirmou que o governo precisa fazer mais na proteção das fronteiras. "O governo federal precisa cuidar das fronteiras, e cuida muito mal, com todo o respeito, dos aeroportos, dos portos", afirmou. "Arma não vem do céu, droga não vem do céu; vem por água, vem por aeroportos, vem por fronteiras."

Para o governador, a segurança pública será a principal pauta da eleição de 2026. "O tema político do ano que vem, eu não tenho dúvida, vai ser segurança pública. As pessoas estão assustadas, do mais abastado ao mais simples, ao mais modesto. Não dormem, pensam no seu filho indo para escola, como é que vai, como é que não vai, enfim", disse.

Na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve na CPI e foi cobrado pelo relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), sobre ações de combate ao crime organizado na fronteira brasileira.

Lewandowski disse que a resposta para esse problema é "dinheiro, dinheiro e mais dinheiro" frente aos números financeiros para o setor, que ele chamou de "pífios". "Sem dinheiro não se faz segurança pública", afirmou.