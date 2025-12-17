Dosimetria: relator cita Gênesis e acolhe emenda de Moro para defender aprovação de texto

O relator do projeto de lei (PL) da Dosimetria no Senado, Esperidião Amin (PP-SC), apresentou seu parecer em que cita Gênesis, um dos livros da Bíblia, e acolhe uma emenda do senador Sergio Moro (União-PR) para defender a aprovação da proposta. O PL da Dosimetria está em análise na manhã desta quarta-feira, 17, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em meio a incertezas. Brechas na proposta vinda da Câmara que podem beneficiar criminosos diversos e ajudaram a azedar o ânimo dos senadores para a sua aprovação.

Moro protocolou uma emenda cuja intenção está no cerne do impasse em relação ao destino do PL. Ele propõe alterar a redação do texto vindo da Câmara para tentar restringir aos condenados pelo 8 de Janeiro a redução de penas. A emenda de redação, segundo o regimento interno da Câmara, é aquela que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto, sem alterar o mérito da proposição. Sendo assim, no caso de o Senado fazer emendas de redação a um projeto aprovado pela Câmara, não haveria devolução à Câmara. A tese de Moro e de Amin é a de que o PL da Dosimetria visava originalmente beneficiar apenas os envolvidos na trama golpista, dos manifestantes que atacaram as sedes dos Três Poderes aos organizadores condenados pelo STF, entre eles Bolsonaro. E que é possível modificar o texto atual para trazer de volta o seu espírito original sem que ele tenha uma mudança de conteúdo. "Trata-se de correção sem qualquer conteúdo mérito, que tão somente clarifica o escopo do artigo. É um esclarecimento, NÂO UMA ALTERAÇÂO DE SENTIDO. Segue a linha TELEOLÓGICA do escopo estabelecido desde a versão original", escreveu Amin em seu relatório.

A tática tem por objetivo impedir o retorno do PL à Câmara e atrasar sua aprovação. Se for aprovado, o projeto pode ser apreciado em plenário nesta tarde. O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), no entanto, diz que não é possível fazer a correção pretendida pelos bolsonaristas por meio de uma emenda de redação, uma vez que o escopo do projeto vai ser substancialmente modificado. Amin cita a escada de Jacó, de Gênesis, para defender a aprovação do PL da Dosimetria como o primeiro degrau de uma escada rumo à anistia completa para os envolvidos no 8 de Janeiro.

"Somos Jacó e estaremos em Betel, na busca pela casa de Deus. A promessa divina, em momento de vulnerabilidade, conferiu resiliência e confiança à missão de Jacó. Um alívio penal às exorbitantes reprimendas impostas pelo STF aos condenados do dia 8 de janeiro será o primeiro degrau da nossa escada", escreveu ele. Os esforços da esquerda para adiar a votação e levar a um debate maior fracassaram. Um requerimento do senador Fabiano Contarato (PT-ES) para realizar uma audiência pública foi rejeitado. Houve críticas ao fato de o relatório de Amin ter sido apresentado às 9h, no início da sessão, sem tempo para que os colegas pudessem analisá-lo. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) avalia que existe "risco sistêmico" ao combate ao crime organizado no PL da Dosimetria e propõe rejeitá-lo. A avaliação consta no voto em separado que Vieira deve apresentar na sessão desta quarta-feira, 17.