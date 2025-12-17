Defesa de Bolsonaro pede ao STF autorização permanente para visitas de Michelle a Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a concessão de autorização permanente para visitas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O pedido prevê que ela possa visitar o marido, preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, às terças e quintas-feiras. Atualmente, a defesa precisa submeter cada solicitação de visita ao gabinete do ministro, relator do processo, e os visitantes só podem entrar mediante autorização judicial.

Na semana passada, Moraes rejeitou um pedido para que Michelle e os filhos do ex-presidente fossem cadastrados para acessar a carceragem de segunda a sexta-feira, nos horários permitidos, sem necessidade de autorização prévia do STF. No pedido protocolado nesta quarta-feira, 17, a defesa também solicitou autorização para uma visita de Michelle e de seu irmão, Eduardo Antunes Torres, nesta quinta-feira, 18. "Tal medida permitirá que eventuais pedidos futuros se restrinjam apenas à indicação dos demais visitantes autorizáveis, sem qualquer alteração das condições previamente estabelecidas, contribuindo para a organização administrativa e evitando sucessivas petições de idêntico conteúdo", argumentaram os advogados. Perícia médica