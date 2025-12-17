Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta (17) após decisão de Moraes

Agência Estado
O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma perícia médica nesta quarta-feira, 17, para avaliar seu estado de saúde. O despacho que determinou o procedimento foi publicado na segunda-feira, 15, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A decisão registra que, no exame médico realizado durante o cumprimento do mandado de prisão, em 22 de novembro, não houve indicação de qualquer condição que justificasse a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais e que, à época em que foram realizados, não apontavam necessidade de cirurgia urgente.

Antes de definir a data da perícia, o ministro já havia autorizado a realização de exames nas dependências da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Moraes determinou, nesta segunda-feira, o envio de cópia de todos os exames e laudos aos peritos responsáveis pela avaliação.

A perícia será realizada por peritos da PF no Instituto Nacional de Criminalística. Após essa etapa, o processo deverá voltar imediatamente à conclusão para uma nova decisão do relator.

A defesa do ex-presidente pediu ao STF, na segunda-feira, autorização para a realização de cirurgia e a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de agravamento do quadro de saúde.

Os advogados sustentam que exames recentes indicariam a necessidade de uma intervenção cirúrgica e que o tratamento não poderia ser feito em regime fechado.

No despacho, porém, Moraes ressalta que não há, até o momento, comprovação médica oficial que justifique a adoção de medidas excepcionais. O ministro destacou que a avaliação sobre eventual cirurgia ou mudança no regime de cumprimento da pena dependerá do resultado da perícia médica oficial.

