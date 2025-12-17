Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta (17) após decisão de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma perícia médica nesta quarta-feira, 17, para avaliar seu estado de saúde. O despacho que determinou o procedimento foi publicado na segunda-feira, 15, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A decisão registra que, no exame médico realizado durante o cumprimento do mandado de prisão, em 22 de novembro, não houve indicação de qualquer condição que justificasse a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais e que, à época em que foram realizados, não apontavam necessidade de cirurgia urgente. Antes de definir a data da perícia, o ministro já havia autorizado a realização de exames nas dependências da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Moraes determinou, nesta segunda-feira, o envio de cópia de todos os exames e laudos aos peritos responsáveis pela avaliação. A perícia será realizada por peritos da PF no Instituto Nacional de Criminalística. Após essa etapa, o processo deverá voltar imediatamente à conclusão para uma nova decisão do relator. A defesa do ex-presidente pediu ao STF, na segunda-feira, autorização para a realização de cirurgia e a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de agravamento do quadro de saúde.