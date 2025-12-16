Texto da dosimetria precisa ser corrigido para não beneficiar marginais, diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu nesta terça-feira, 16, mudanças no projeto de lei da dosimetria, a fim que a redução de penas não beneficie condenações sem relação com o 8 de Janeiro. O senador disse acreditar que o texto será aprovado pelo Congresso ainda neste ano e voltou a dizer que o projeto tem o aval de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que será favorecido. O texto já foi aprovado pela Câmara e está no Senado, onde poderá ser votado nesta semana. "Realmente tem esse problema que precisa ser corrigido. A gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Precisamos aprimorar esse texto", declarou Flávio a jornalistas, após visitar seu pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Flávio afirmou que o texto aprovado pela Câmara foi divulgado sem antecedência, o que teria feito com que muitos deputados votassem sem saber o teor. O parlamentar disse esperar uma aprovação ainda nesta semana, mesmo caso demande nova análise da Câmara, e que conversará nesta terça-feira, 16, com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que tem feito as articulações. "Não sei como é que vai ser, como é que foi a conversa do líder Rogério Marinho, mas a ideia é que se chegue a uma conclusão desse processo ainda essa semana, que é a última, antes do recesso", falou. Saúde de Bolsonaro Flávio voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por impedir que Jair Bolsonaro faça uma cirurgia. Segundo Flávio, Bolsonaro descobriu hérnias nas duas pernas.