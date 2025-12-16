STF retoma nesta terça com voto de Moraes julgamento do núcleo de gerência da trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira, 16, o julgamento dos seis réus do "núcleo de gerência" (núcleo 2) do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota nas eleições de 2022. O julgamento começou na semana passada com as manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e das defesas. A votação tem início nesta quarta com o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator).

Os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino também vão participar do julgamento. No núcleo 2 estão seis acusados que fizeram parte do governo Jair Bolsonaro e, segundo a PGR, ofereceram apoio jurídico, operacional e de inteligência ao ex-presidente - já condenado a 27 anos e três meses de prisão como articulador do plano de golpe. Veja quem responde pela gerência do plano de golpe: - Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

- Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública; - Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública; - Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência;

- Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; - General Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Os réus respondem por cinco crimes - organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.