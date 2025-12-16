STF determina transferência de ex-deputado TH Joias para presídio federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, do sistema penitenciário estadual do Rio para um presídio federal.

A decisão foi proferida dentro da operação que determinou a prisão do desembargador Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), sob suspeita de vazamento de informações da investigação contra TH Joias. A ordem de transferência já foi comunicada às autoridades estaduais. O presídio federal tem um esquema de segurança mais rígido e maiores restrições para os detentos.