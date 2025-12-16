Quem é Macário Judice Neto, desembargador preso pela PF

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange o Rio de Janeiro, Macário Judice Neto foi preso nesta terça-feira, 16, por suspeitas de irregularidades envolvendo a condução do caso do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias. A reportagem tenta contato com a defesa. Macário é um dos alvos da segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas relacionadas à Operação Zargun. Na primeira fase, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), foi preso. Ele foi solto dias depois após deputados da Alerj votarem para revogar a prisão.

A PF apura o envolvimento de Macário, que atuou na Operação Zargun, no vazamento de informações. Ele foi relator do processo que envolve TH Joias, preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho. A operação foi deflagrada em setembro para investigar uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas e armas e que resultou na prisão do então deputado. 18 anos afastado e outros processos O desembargador já foi alvo de outros processos, suspeito de vender sentenças no Espírito Santo. Ele chegou a ficar quase 18 anos afastado do cargo. Segundo consta no site da Universidade Federal do Espírito Santo, Macário foi nomeado desembargador federal em maio de 2023. À época, era o primeiro nome da lista. Operação Unha e Carne