Presidente Lula vai conversar com Haddad sobre papel dele na eleição, diz Lindbergh Farias

Agência Estado
Agência Estado Autor
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), defendeu a designação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato na eleição do ano que vem, por considerar que o PT não pode "se dar o luxo" de não tê-lo na disputa. As declarações ocorreram em café da manhã com jornalistas em Brasília, nesta terça-feira, 16.

"Vai ser o presidente Lula que vai conversar com o Haddad para discutir o papel dele no próximo período. Eu só posso dizer uma coisa aqui: nós não podemos nos dar o luxo de não ter Haddad disputando o processo eleitoral. Porque a gente vai ter que ir com toda a nossa força. Então, aqui não é qualquer coisa, e Haddad é uma das maiores forças que a gente tem", afirmou Lindbergh.

O petista acrescentou: "Eu não consigo ver o ministro Haddad sem disputar o processo eleitoral, porque ele é importante para o projeto, ele é importante para o Lula e ele é importante para a democracia".

Conforme mostrou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Haddad pretende deixar o Ministério da Fazenda no próximo ano para cuidar da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O ministro não quer concorrer como candidato. A notícia foi publicada mais cedo pelo jornal Folha de S.Paulo. A jornalistas, Lindbergh relembrou divergências que teve com Haddad sobre o arcabouço fiscal, mas enalteceu o ministro.

"Ele é um dos maiores quadros que a gente tem, é um dos quadros extraordinários que a gente tem. Claro, tem sempre o que ele prefere, mas, com certeza, ele é uma peça eleitoral, para a gente, muito importante", declarou.

Lindbergh prosseguiu: "E o presidente Lula, com certeza, deve ter um plano na cabeça dele para o Haddad. A eleição de São Paulo é uma eleição muito importante. Vamos ter que disputar com um nome forte. Mas isso é o tipo de coisa que quem vai decidir é o presidente Lula, no diálogo. É assim que funciona aqui também, um pouco".

Lindbergh está encerrando a sua passagem pela liderança do PT na Câmara neste mês. O cargo é responsável por dirigir as reuniões da bancada do partido, defender os interesses da legenda nas reuniões de líderes partidários com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e encaminhar orientações nas votações. O próximo deputado a ocupar o posto será Pedro Uczai (PT-SC).

