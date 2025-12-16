PF apreende celulares na grama e dinheiro vivo em ação para apurar corrupção de deputado do MDB
A Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo, relógios de luxo, caixas de vinhos e até mesmo telefones celulares arremessados em um gramado durante o cumprimento de uma operação nesta terça-feira, 16, para apurar suspeitas de corrupção e desvios de recursos públicos envolvendo o deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido (MDB-PA).
A defesa de Antônio Doido ainda não foi localizada para se manifestar sobre a investigação.
Ele foi alvo de busca e apreensão em seus endereços em Brasília e no Pará na Operação Igapó. A investigação apura suspeitas de desvios de recursos por meio de fraudes em licitações, que envolviam pagamentos de propina a agentes públicos e lavagem de dinheiro.
A contabilização total do dinheiro ainda não foi finalizada. Os investigadores encontraram maços de notas de R$ 100, R$ 50 e de outros valores menores.
Também foram apreendidos dois relógios de luxo da marca Rolex e diversas caixas repletas de vinhos. Os valores dos itens ainda estão sendo estimados.
A PF ainda encontrou, no gramado da residência do deputado, dois aparelhos celulares que haviam sido arremessados. A suspeita dos investigadores é que ele estava tentando esconder provas.
Em investigações já deflagradas anteriormente, a PF também havia apreendido dinheiro vivo com assessores de Antônio Doido.