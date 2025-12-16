Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo aciona Conselho de Ética contra Camila Jara após tumulto no plenário

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Partido Novo protocolou nesta terça-feira, 16, uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por suposta violação ao decoro parlamentar contra a deputada federal Camila Jara (PT-MS). A petista nega as acusações e afirma que agiu em defesa de jornalistas e de outros parlamentares durante a confusão no plenário.

A denúncia se refere a um episódio ocorrido em 9 de dezembro de 2025, após o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) assumir de forma irregular a presidência dos trabalhos da Câmara como forma de protesto contra a votação de sua cassação, incluída na pauta do dia seguinte.

Segundo a representação, Camila Jara teria agredido fisicamente o secretário-geral da Mesa Diretora, Lucas Ribeiro Almeida Júnior, com empurrões, além de ter adotado gestos considerados intimidatórios e proferido ofensas verbais. O Novo afirma que a conduta estaria registrada em vídeo.

Durante o tumulto, a Polícia Legislativa retirou Braga à força do plenário. Jornalistas e outros parlamentares relataram agressões no episódio.

O partido pede a abertura de processo disciplinar e sustenta que a conduta violaria o Código de Ética e Decoro Parlamentar, defendendo punição que pode chegar à perda do mandato.

Em nota, Camila Jara disse receber a representação "com indignação" e afirmou que o episódio ocorreu em meio a um "tumulto generalizado". Segundo a deputada, sua atuação teria sido em defesa de jornalistas e parlamentares que, de acordo com ela, estavam sendo agredidos por policiais legislativos.

A parlamentar declarou ainda que sempre pautou sua atuação pelo respeito institucional, pela defesa da democracia e pela valorização dos servidores da Casa e disse estar confiante de que os fatos prevalecerão.

