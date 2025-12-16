Maioria diz que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para Presidência, diz Quaest
A maioria dos eleitores brasileiros, 54%, avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) errou ao indicar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu substituto na eleição presidencial de 2026. Para 36%, a escolha foi acertada, enquanto 10% não souberam ou não responderam.
Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, e mostram uma divisão clara entre quem se identifica como de direita ou bolsonarista e um segundo grupo formado por eleitores independentes, de esquerda ou lulistas.
Entre os bolsonaristas, 78% aprovaram a escolha. O percentual cai para 55% entre a direita não bolsonarista, mas ainda há uma maioria.
No segundo grupo, a reprovação predomina. Bolsonaro errou para 56% dos eleitores independentes, 71% da esquerda não lulista e para 78% entre os lulistas.
A pesquisa também mostra que Flávio leva vantagem sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno, mas tem desempenho similar aos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), contra Lula no segundo turno.
A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados que disseram que Bolsonaro errou quem o ex-presidente deveria ter indicado como seu sucessor no lugar de Flávio.
A mais citada foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 19%, seguida de Tarcísio de Freitas, com 16%. Ratinho Jr. tem 11% e Pablo Marçal (PRTB) tem 5%.
Completam a lista Romeu Zema (Novo), com 4%, Eduardo Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (União) com 3%, cada, e Eduardo Leite (PSD) com 2%, mesmo percentual de outros nomes citados. A alternativa "nenhum desses" foi escolhida por 21%, enquanto 14% não souberam ou não responderam.