Maioria diz que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para Presidência, diz Quaest

A maioria dos eleitores brasileiros, 54%, avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) errou ao indicar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu substituto na eleição presidencial de 2026. Para 36%, a escolha foi acertada, enquanto 10% não souberam ou não responderam. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, e mostram uma divisão clara entre quem se identifica como de direita ou bolsonarista e um segundo grupo formado por eleitores independentes, de esquerda ou lulistas.

Entre os bolsonaristas, 78% aprovaram a escolha. O percentual cai para 55% entre a direita não bolsonarista, mas ainda há uma maioria. No segundo grupo, a reprovação predomina. Bolsonaro errou para 56% dos eleitores independentes, 71% da esquerda não lulista e para 78% entre os lulistas. A pesquisa também mostra que Flávio leva vantagem sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno, mas tem desempenho similar aos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), contra Lula no segundo turno. A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados que disseram que Bolsonaro errou quem o ex-presidente deveria ter indicado como seu sucessor no lugar de Flávio.